Thijs Römer in hoger beroep in zaak rond seksueel misbruik

Finale WK vrouwen­voet­bal tussen Spanje en Engeland trekt meer dan 1,1 miljoen kijkers

De finale van het WK voetbal is zondagmiddag gezien door ruim 1,1 miljoen kijkers. Dat blijkt uit de cijfers van de Stichting Kijkonderzoek (SKO). Het was daarmee het op twee na best bekeken programma van de zondag.