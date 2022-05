Thijs Römer ontkent aantijgingen seksueel grensoverschrijdend gedrag 14-jarig meisje

Het instagramaccount Juice Channel (119.000 volgers) deelde de afgelopen dagen zogenoemde stories, waarin Römer de hoofdpersoon is en pikante avonturen zou hebben beleefd met zijn fans. Het was voor de Groningse Nena (20) de reden om haar verhaal gisteren via Twitter te delen. Volgens Nena vroeg Römer haar zes jaar geleden naaktfoto's te delen. ,,Hij heeft aan me gezeten en hij heeft me gedwongen foto’s en filmpjes te sturen. Hij heeft deze ook van zichzelf gemaakt en naar mij gestuurd’’, laat het meisje daarover weten aan deze site. Over de reden waarom zij juist nu haar verhaal deelt, laat ze los: ,,Toen ik de berichten van de juicechannels las, kon het niet over mijn hart verkrijgen om hier niets mee te doen. Ik weet als geen ander hoe dit voelt. Ik doe dit voor iedereen die te maken heeft met misbruik.”