Thomas Berge en Cassidy voor tweede keer uit elkaar

De blonde artiest had de afgelopen dagen genoeg aan zijn hoofd om zich af te leiden. Hij zat als ambassadeur van de stichting Free A Girl in India.

,,Mijn hart zit vol met hoop en dankbaarheid voor de afgelopen dagen, het is zo moeilijk om uit te leggen wat ik heb meegemaakt deze spirituele trip", schrijft Thomas vandaag bij een collage van foto's op Instagram. ,,De strijd tegen kinderprostitutie krijgt zoveel meer waarde door er samen voor te vechten, en met alle lokale ambassadeurs in Nederland, de internationale ambassadeurs en alle mensen die zich inzetten komen we steeds een stap dichterbij het bevrijden van nog meer meisjes.”