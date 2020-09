Thomas Berge over corona-actie: ‘Er zijn kritische vragen die niet worden beantwoord’

VIDEOThomas Berge, een van de BN’ers die zich gisteravond met de hashtag #ikdoenietmeermee heeft gekeerd tegen de coronaregels van het kabinet, stelt dat er nog te veel onduidelijk is over het beleid dat momenteel wordt gevoerd. Dat zei hij vanochtend in de ochtendshow van Qmusic. ,,Er zijn een aantal kritische vragen die niet worden beantwoord. We moeten het serieus nemen, het coronavirus is er, dat wordt ook niet ontkend met deze beweging”, vertelde de zanger onder meer.

Onder anderen Famke Louise, Tim Douwsma, Thomas Berge en Brace riepen gisteren hun duizenden volgers op zich tegen de coronarichtlijnen van het kabinet te keren. Hoewel de actie op bijval kon rekenen, was er ook veel kritiek van collega’s en politici.



In het statement dat hoort bij die hashtag #ikdoenietmeermee stellen diverse artiesten dat ze voor een goede volksgezondheid zijn. Ze zijn echter van mening dat de huidige maatregelen ‘aan alle kanten rammelen’. ‘Onze ouderen worden vergeten, onze economie staat op instorten, menselijk gedrag wordt strafbaar gesteld en hoe zit het met de toekomst van mijn en onze kinderen?’, vragen ze zich af. ‘Wij willen duidelijkheid’, is de boodschap. De BN’ers roepen op tot eerlijkheid en transparantie.



Vraagtekens

Thomas Berge was vanochtend te gast in de ochtendshow van Qmusic-dj’s Mattie Valk en Marieke Elsinga om over de actie te praten. De zanger vertelde onder meer dat het coronavirus serieus moet worden genomen, maar dat er twijfels zijn over de huidige aanpak van het kabinet.



,,Ik ben twee dagen terug uitgenodigd in een WhatsAppgroep. Ik zag filmpjes voorbij komen van Hardwell, Tim Douwsma en andere mensen met een groot bereik. En daar wilde ik me wel bij aansluiten. De hashtag is heftig, maar daardoor krijgen we een moment om erover te praten. Er zijn een aantal kritische vragen die niet worden beantwoord”, legde hij uit. ,,We moeten het serieus nemen, het coronavirus is er, dat wordt ook niet ontkend met deze beweging. Mijn ouders werken ook allebei in de zorg. Er zijn 2555 medici, artsen en andere wetenschappers die een brandbrief hebben gestuurd en niet gehoord worden. Bij sommige dingen zetten mensen hun vraagtekens.”



Volledig scherm Thomas Berge. © Shody Careman

Alternatieven

Hoewel Berge zich dus niet kan vinden in de huidige aanpak, benadrukte hij wel dat hij zich aan de regels houdt. ,,Ik zie mijn opa en oma ook al sinds maart niet meer. Er wordt net gedaan alsof we de regels aan onze laars lappen. Ik houd de 1,5 meter afstand en ik leg aan mijn kind uit dat dat nu even moet op deze manier.”



Volgens Berge draait de actie dan ook vooral om het krijgen van antwoorden op de vragen die in het statement staan. Ook willen de actievoerders alternatieven voor evenementen. ,,Er zijn heel veel collega’s van wie ik appjes krijg die niet mee doen, maar de actie wel steunen. Er zijn 500.000 mensen in de evenementenbranche en in de muziekindustrie die momenteel op hun gat zitten.” Dat kan volgens de zanger anders.



,,Bijvoorbeeld in de eventsbranche: kunnen we kijken naar alternatieve events? Kan er onderzoek gedaan worden naar de PCR-test waar een foutmarge op zit? Kan er gekeken worden naar de brandbrief van de medici? Kunnen er kritische vragen worden gesteld op een persconferentie?”, somde Berge een aantal vragen op.



Boos

De hashtag #ikdoenietmeermee schoot bij veel BN’ers in het verkeerde keelgat. Zanger Tim Knol kwam vanochtend meteen met een nummer waarin hij zijn ongenoegen kenbaar maakt over de actie. ‘Beetje boos wakker geworden vanochtend. Hier een liedje”, schrijft hij onder de video van het nummer Shooting Words. ‘Over die vervelende hashtag van die vervelende BN’ers die heel gevaarlijk aan het doen zijn op hun socialmedia-accounts.’

Link naar instagram post Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Bekijk hieronder onze trending entertainmentvideo's: