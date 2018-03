Thomas van der Vlugt wint AD-award op YouTube-festival VEED

Met de AD Journalistieke Aanmoedigingsprijs, die officieel AD x VEED heet, mag de winnaar een door hem of haar aangeleverd idee verder ontwikkelen. AD adjunct-hoofdredacteur digitaal Rennie Rijpma over de keuze voor Van der Vlugt: ,,We hebben gekeken naar filmtechniek en hoe iemand van begin tot einde het beste weet te boeien. Dat doet Thomas uiteindelijk het beste. Wij, AD, zijn goed in journalistieke verhalen vertellen. We kijken er naar uit samen iets moois te maken.'' Behalve Thomas waren deze keer ook YouTubers Petrus, Vet Gezellig en Salaheddine genomineerd.

Giel de Winter, Stefan Jurriens en Thomas van der Vlugt, de mannen achter het succesvolle Nederlandse YouTube-kanaal Stuk TV, kregen in een afgeladen club Panama een award in de categorie beste YouTube-kanaal van 2018 en een onderscheiding voor hun serie Jachtseizoen. Van der Vlugt viel daarmee dus drie keer in de prijzen. Ook YouTuber Kalvijn (Boerma) won twee awards: in de categorieën ‘Beste Man’ en 'Beste YouTube Video’. Nieuwkomer Nina Schotpoort viel eveneens twee keer in de prijzen. Zij kreeg VEED Awards in de secties ‘Beste Nieuwkomer’ en ‘Beste Muser’.

Fans

Bij de VEED Awards bepalen de fans wie uiteindelijk wint. Deze keer brachten 850.000 kijkers hun stem uit op de in totaal zestien categorieën. Zo scoorden de mannen van Stuk TV, aldus de organisatie van de prijzenregen die voor de vierde keer werd gehouden, 96.000 stemmen. Opvallend dit jaar was dat Enzo Knol, ondanks vier nominaties, net buiten de prijzen viel. In de categorie 'Gaming' werd hij gepasseerd door zijn eigen broer Milan (DagelijksHaaDee) en bij 'Beste Vlogger' door het relatief nieuwe Familiekanaal ‘De Bellinga’s’.

VEED werd in 2014 voor het eerst georganiseerd door en voor YouTubers om een festival te creëren voor de gehele Nederlandse YouTube community. De 2018-editie van het evenement was al maanden geleden uitverkocht. Vanwege de enorme belangstelling wordt dan ook volgend jaar uitgeweken naar veel grotere zaal AFAS Live. De kaartverkoop voor die jubileumeditie is vanavond begonnen via de website www.veed.nl/tickets2019

Alle winnaars van een VEED Award 2018 zijn:

Beste YouTube kanaal: StukTV

Beste Mannelijke YouTuber: Kalvijn

Beste Vrouwelijke YouTuber: Marije Zuurveld

Beste Vlogger: De Bellinga’s

Beste Nieuwkomer: Nina Schotpoort

Beste Muziek YouTuber: Famke Louise

Beste Gaming YouTuber: DagelijksHaaDee

Beste Comedy YouTuber: Dylan (DylanHaegens)

Beste Beauty YouTuber: Joy (BeautyNezz)

RTL Boulevard Award: Anna Nooshin

Beste YouTube Video: Kalvijn – Nu al miljonair

Beste YouTube Serie: StukTV - Jachtseizoen

Beste Twitcher: Lekker Spelen (Timon & Peter)

Beste Muser: Nina Schotpoort

Beste Instagrammer: @Stefandevries95

Beste Fan account: _x.lilkleine.x_

AD x VEED Journalistieke Aanmoedigingsprijs: Thomas van der Vlugt (Hard en StukTV)