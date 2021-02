Tien jaar lang uitverkocht, maar nu is het stil: ‘Het is om te huilen, ik kan er niet aan wennen’

In de voormalige vliegbasis Valkenburg doet hij zelf de deur van Theater Hangaar op slot. Dat zal wel moeten ook, want er is verder geen kip te bekennen in en rondom het theater waarin het publiek van decor naar decor draait, in 2010 gebouwd om dagelijks 1100 bezoekers op de musical Soldaat van Oranje te trakteren. ,,Ik moet bekennen”, zegt Fred Boot terwijl hij in de foyer het licht aandoet, ,,dat ik behoorlijk de blues kreeg toen ik mijn auto hier op dat lege terrein parkeerde.”