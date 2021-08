Tiende album Kanye West is allegaartje, hij is zijn focus kwijt

Nieuw album Kanye West breekt records op Apple Music

8:02 Het langverwachte nieuwe album Donda van Kanye West, dat zondag werd gelanceerd, is bij Apple Music direct als hoogste binnenkomer genoteerd. Donda bereikte de nummer 1 positie in 152 landen binnen 24 uur. Ook op Spotify was het het meest gestreamde album tot dusver in 2021. Daarnaast werd de plaat, vernoemd naar Kanyes overleden moeder, 60 miljoen keer gestreamd in de Verenigde Staten. Dit meldt Variety.