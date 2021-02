Tientallen opzeggingen BNNVara na samenwerking met Omroep Zwart

Omroep Zwart haalde eind vorig jaar 50.000 leden binnen, genoeg om onderdeel te worden van het publieke bestel. De komende maanden worden de beleidsplannen beoordeeld, waarna deze zomer duidelijk wordt of zij als aspirant-omroep kan toetreden tot het publieke bestel. Als dat gebeurt zal BNNVara de nieuwe omroep in 2022 ‘organisatorische ondersteuning’ bieden.



,,Dan moet je denken aan samenwerking op financieel gebied of ledenadministratie. Niet redactioneel en inhoudelijk, al zijn wij natuurlijk ook benieuwd wat Omroep Zwart te bieden heeft wat programmering betreft. Leden die contact met ons opnemen, leggen we uit dat Omroep Zwart een eigen erkenning krijgt en inhoudelijk helemaal onafhankelijk blijft van BNNVARA. Omroep Zwart gaat dus ook niet over onze programma’s. En bij de leden die vallen over de naam Zwart, wijzen we erop dat omroep Zwart dat juist ziet als een verzamelnaam voor alle kleuren. Ze willen daarmee verbinding leggen”, aldus BNNVara.