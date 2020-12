Tiësto blijft voor tweede week op rij iedereen de baas in de Top 40

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van week 49. In de lijst zien we 3 binnenkomers, 7 zittenblijvers, 12 stijgers en 18 zakkers.

LOVE NOT WAR-THE TAMPA BEAT– Jason Derulo x Nuka

De Top 40 telt deze week drie binnenkomers met Liar van Davina Michelle op 40, Forever Yours van Nona op 38 en de hoogste nieuwe op 37. Daar vinden we de Alarmschijf van afgelopen week, Love Not War – The Tampa Beat. Het is voor de uit Frankrijk afkomstige Nuka zijn eerste hit waar we voor Jason Derulo inmiddels zijn 21e succes kunnen opschrijven. Eerder dit jaar scoorde hij met Savage Love (Laxed – Siren Beat) zijn grootste hit tot nu toe en ook deze lijkt weer hoge ogen te gaan gooien.

HAWÁI – REMIX- Maluma & The Weeknd

Vorig jaar december kwam The Weeknd de Top 40 binnen met Blinding Lights en sindsdien is hij niet meer weg geweest. Deze week noteren we de 52e achtereenvolgende Top 40-week en dat zet de Canadees in een rijtje met 30 andere acts die zo lang en onafgebroken in de Top 40 stonden. Voor Save Your Tears nadert wel de uitgang want die zakt naar nummer 36. Hawái, die andere track waarmee hij in de lijst staat, komt deze week tot stilstand op nummer 25.

LONELY- Justin Bieber & Benny Blanco

Na twee weekjes afwezigheid keert Miss Montreal deze week weer terug in de top 3 met Door De Wind. Lonely van Justin Bieber en Benny Blanco stond daar al en is nu, voor de tweede week, de nummer 2. Justin Bieber kan ondertussen zijn volgende mijlpaal al ruiken. Waar hij werd voorgegaan door Marco Borsato en The Beatles kan hij - als derde act ooit - volgende week zijn 100e week in de top 3 gaan noteren.

THE BUSINESS- Tiësto

Ruim 19 jaar deed Tiësto er over om de eerste plaats te bereiken. Dat lukte vorige week met The Business die hem ook meteen weer de meest succesvolle Nederlandse dj in de Top 40 maakte. Volgende week zal hij een volgende mijlpaal bereiken als hij de een-na-meest succesvolle Nederlandse man in de Top 40 zal worden. Alleen Marco Borsato wist succesvoller te zijn. The Business is, met een enorme voorsprong op de rest, opnieuw de grootste hit van ons land.

Iedere werkdag om 18.00 uur hoor je de belangrijkste ontwikkelingen rond de lijst in de Top 40 Update en komende vrijdag is er vanaf 14.00 uur weer een nieuwe lijst op Qmusic.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.