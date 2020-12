Tiësto voor vierde week op rij koploper in Top 40

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van week 51. In de lijst zien we 3 binnenkomers, 10 zittenblijvers, 12 stijgers en 15 zakkers.

TU TU TU (THAT’S WHY WE)- Galantis & Nghtmre feat Liam O’Donnell

Galantis stapte begin 2015 voor het eerst de Top 40 in met Runaway (U & I) dat daarna ook op nummer 1 kwam. Er kwamen nog drie Top 40-hits van het Zweedse duo maar sinds de zomer van 2017 werd het stil rond Galantis. Tu Tu Tu is een samenwerking met de Amerikaanse dj- en producer Nghtmare en de Britse zanger Liam O’Donnell. Tu Tu Tu is de rentree van Galantis en de eerste van drie nieuwe hits in de Top 40.

ALS DE EERSTE SNEEUW VALT- Emma Heesters

Vorige week kwamen er al twee nieuwe kersthits binnen in de Top 40 en deze week kunnen we daar nog een derde aan toevoegen via Als De Eerste Sneeuw Valt van Emma Heesters. En het is meteen ook nog een bijzondere want voor de 25e keer komt er een Nederlandstalig kerstnummer in de lijst terecht. De grootste Nederlandse kersthit is Eenzame Kerst van André Hazes. Het overzicht van de grootste kersthits aller tijden hoor je aanstaande vrijdag op Qmusic in de speciale Kerst Top 40. Als De Eerste Sneeuw Valt komt in de Enige Echte Top 40 binnen op nummer 38.

LOVE NOT WAR – THE TAMPA BEAT- Jason Derulo x Nuka

Jason Derulo gaat zichzelf vervangen in de bovenste helft van de Top 40. Take You Dancing staat inmiddels 15 weken in de lijst en zakt zes plaatsen naar nummer 19. Twee plekjes lager staat de snelste stijger van deze week. Love Not War – The Tampa Beat was twee weken geleden de Alarmschijf op Qmusic en klimt nu van 37 naar nummer 21.

MONSTER- Shawn Mendes & Justin Bieber

Vorige week vrijdag verscheen Wonder, het vierde studioalbum van Shawn Mendes. De titeltrack van dat album heeft de beste tijd in de Top 40 wel gehad en zakt naar nummer 25. Monster, het duet met Justin Bieber, klimt deze week vijf plekken naar nummer 13 en de kans bestaat dat Justin Bieber binnenkort weer met drie gelijktijdige hits in de top 10 staat. Zowel Lonely als Holy staan daar deze week al en als Monster in dit tempo blijft stijgen, dan kan Justin Bieber komende week een serieus stempel op de top 10 drukken.

TO LOVE SOMEBODY- Tim Dawn

To Love Somebody, origineel van de Bee Gees, werd door de makers van de PLUS-reclame uitgekozen bij de kerstcommercial. Het nummer stond, naast het origineel van de broers, ook in de uitvoeringen van Jimmy Sommerville, Nina Simone en Michael Bolton in de Top 40. De Alarmschijf van afgelopen week is op nummer 34 de hoogste binnenkomer.

NU WIJ NIET MEER PRATEN- Jaap Reesema & Pommelien Thijs

Door De Wind van Miss Montreal staat voor de vierde week op nummer 3 waar Nu Wij Niet Meer Praten van Jaap Reesema en Pommelien Thijs met 8 plekken winst naar nummer 2 stijgt. Het is voor de tweede keer in de Top 40-historie dat een Belgisch-Nederlandse samenwerking zo hoog in de lijst weet te komen. Misschien dat er, na Zoutelande van Bløf en Geike Arnaert, zelfs een tweede Belgisch-Nederlandse nummer 1 in de maak is.

THE BUSINESS- Tiësto

The Business staat voor de vierde week op de eerste plaats en lijkt daarmee de laatste lijstaanvoerder van 2020 te gaan zijn. Deze week hebben we, voor het eerst in meer dan anderhalf jaar tijd, een top 3 die alleen uit Nederlandse producties bestaat.

Iedere werkdag om 18.00 uur hoor je de belangrijkste ontwikkelingen rond de lijst in de Top 40 Update. Komende vrijdag hoor je de Kerst Top 40 en een nieuwe Top 40 hoor je zaterdagmiddag vanaf 15.00 uur op Qmusic.

