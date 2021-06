Tijdschrift Viva stopt na bijna 50 jaar vanwege dalende oplage, ook site en forum weg

,,Na jaren vol relevante, vernieuwende, taboedoorbrekende verhalen heeft Viva echt bijgedragen aan de ontwikkeling van de jonge Nederlandse vrouw’’, zegt Debby Gerritsen, hoofdredacteur van Viva , in een persbericht. ,,Daar ben ik enorm trots op en ik kijk terug op een enerverende en mooie periode. Het doet me vanzelfsprekend pijn om met ons team, de freelancers en onze fans het licht uit te moeten doen.”

,,Het was jarenlang hét vrouwenblad dat opkwam voor alle jonge vrouwen, taboes bespreekbaar maakte en bekend was van Anybody , waarin lezers zich letterlijk blootgaven”, zegt ze. ,,Over dergelijke maatschappelijke thema’s voeren jonge vrouwen anno nu de dialoog op een andere wijze. De cijfers en het toekomstperspectief geven ons helaas geen andere keus dan te stoppen met Viva .”

DPG wil alle leeftijdsgroepen blijven bedienen met de resterende titels voor vrouwen, aldus magazines-directeur Nieuwenhuijs. ,,De oudere doelgroep raken we grootschalig met Margriet. De iets jongere vrouw bereiken we met Libelle en aan de dertigers bieden we Flair, dat in print gelijk blijft en digitaal groeit. De jongste lezeressen bereiken we met Tina.”