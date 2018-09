Tijl Beckand blijft RTL trouw

The Nun horrorfilm met beste opening van 2018

17:23 De nieuwe Amerikaanse horrorfilm The Nun trok het afgelopen weekend meer dan 88.000 bezoekers. Het was daarmee veruit de best bezochte titel in de Nederlandse bioscopen de afgelopen dagen. Ook vestigde The Nun het record voor de beste opening van een horrorfilm van dit jaar, maakte distributeur Warner Bros. bekend.