Tijl Beckand: Ik ben geveld door het coronavirus

Nee, het is geen 1 april-grap, maken de mannen meteen aan het begin van hun nieuwe aflevering duidelijk. ,,Woensdagochtend begon het. En het gaat supersnel. In een uur weet je hoe laat het is en vanaf dat moment heb ik eigenlijk alleen maar geslapen", doet Tijl uit de doeken. De presentator stelt dat het virus voelt alsof je ‘een paar keer een flink knietje in je rug hebt gehad'.



Maar, vragen de andere heren zich af, hoe weet Tijl zó zeker dat hij echt is geveld door het coronavirus? Daar heeft de presentator wel een antwoord op. ,,Je wordt heel goed geholpen en je gaat door een aantal vragen heen. Alle symptomen die ik heb, daarvan zei de dokter volmondig ja.” Toch maakt Tijl duidelijk dat hij niet de volledige 100 procent zekerheid heeft dat het in zijn geval om corona gaat. ,,Alleen als je test weet je het écht zeker.”



Tijl, die zich nogal 'traag en warrig’ voelt en ‘s nachts badend in het zweet wakker wordt, doet er in ieder geval alles aan om weer op te knappen. Zo zit hij ‘vol aan de paracetamol’ en neemt hij vitamine C in. Een ding weet hij zeker: het coronavirus is niet zomaar iets. ,,Ik moet zeggen: ook qua griep, is dit wel mijn top drie grieps, ooit.”