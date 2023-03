Tijl Beckand over De Verraders: ‘Deelnemer lag plat op de grond in slaapkamer om te zien of hij iemands voeten zag’

Kijkcij­fers Radar weer iets in de lift in derde week op NPO 2

De derde aflevering van het consumentenprogramma Radar, dat sinds dit jaar niet meer op NPO 1 maar op NPO 2 te zien is, is maandagavond door 735.000 mensen bekeken. Dat meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO). Daarmee staat het programma op de veertiende plaats in de lijst van best bekeken programma’s van maandag.