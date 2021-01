Tijs van den Brink: ‘Ik was geschokt door de twijfel van christelijke Trump-stemmers’

Eenzame kerst voor Tijs van den Brink vanwege quarantai­ne

17 december EO-boegbeeld Tijs van den Brink werkt momenteel in Amerika aan een tweede reeks van zijn programma God, Jesus, Trump!, dat volgende maand moet worden uitgezonden, voor de inauguratie van de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden. Vanwege de reis moeten Van den Brink en zijn meereizende collega’s na terugkeer, in de loop van volgende week, tien dagen in quarantaine. Familiebezoek met kerst zit er om die reden niet in voor de christelijke presentator.