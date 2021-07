Tiktok-hit Sera zong duet met Bieber en trad op voor Ronaldo: ‘Ik zing nog niet goed genoeg’

hoe is het nu met? Paul wist vier jaar geleden 27 prijzen te winnen met zijn film. Hoe is het nu met hem?

21 juli De Goudse filosoof en cabaretier Paul Smit (45) maakte vier jaar geleden furore met zijn speelfilm Who is Alice? Met zijn zelfgeschreven en geproduceerde Engelstalige comedy pakte hij maar liefst 27 prijzen, onder andere op filmfestivals in Hollywood, Los Angeles en Londen. ,,In deze tijd een film maken levert helemaal niets op.”