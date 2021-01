TikTok-musical Ratatouille brengt 1 miljoen dollar op

De online musical werd in een aantal maanden in elkaar gezet. Het idee begon bij een TikTok-liedje over Remy de rat, de hoofdpersoon in de Disney/Pixar-animatiefilm uit 2007. Het filmpje ging viral op de app en steeds meer makers deden een duit in het zakje voor de fictieve show. Zo werden meer liedjes, choreografie en decors bedacht en werd er zelfs een neppe playbill ontworpen.