Tim den Besten: Ik heb lesgeven finaal onderschat

“Jullie gaan het zwaar krijgen,” zegt de schooldirecteur van de scholen­gemeenschap in Lelystad in de eerste aflevering van 100 dagen voor de klas tegen Tim den Besten en Nicolaas Veul. En zwaar kregen ze het. Trillend en met klotsende oksels stonden ze voor de klas, lessen waar uren voorbereiding in zaten liepen compleet in de soep, soms keerden alle leerlingen zich tegen hen. En soms was het volgende lesuur dan weer fantastisch.