Tim Douwsma smeert badgasten in met zonnebrandcrème

De actie bij strandclub Hartbeach was opgezet om mensen er aan te herinneren zich goed in te smeren als sprake is van brandende zon. Op het strand, maar ook op terrasjes en op straat vergeten mensen zich soms in te smeren wat kan leiden tot ernstige huidschade. Douwsma kwam niet alleen in actie omdat hij mensen op het belang van zonnebrandcrème wil wijzen. Hij bracht ook een merk crème onder de aandacht plus de club.