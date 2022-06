Tim Hofman bij BEAU: ‘BOOS hoorde van bronnen bij Defensie over voortrekken Oranjes’

De nieuwe aflevering van de onlineserie BOOS gaat over hoe leden van het koningshuis zouden worden voorgetrokken bij Defensie. Volgens presentator Tim Hofman klopten mensen ‘uit verscheidene hoeken’ van de krijgsmacht aan met dergelijke verhalen en besloten ze onderzoek te doen. Zo vertelde hij woensdagavond in BEAU.

In de uitzending, die donderdagmiddag te zien is op YouTube, gaat het over hoe voor Pieter van Vollenhoven, zijn zoon Pieter Christiaan en zijn neef Lucas de regels zouden zijn gebogen. Zo werd laatstgenoemde naar verluidt zonder vooropleiding benoemd tot officier.

Van Vollenhoven zou zijn rang van commodore titulair van de luchtmacht ook zonder moeite hebben gekregen. ,,Die kreeg hij omdat hij een warme persoonlijkheid heeft, omdat hij vaak advies gaf - al dan niet ongevraagd - en omdat hij als hij aan de eettafel zat bij zijn zoons dezelfde rang had en daar moesten we maar vanaf”, vertelde een bron volgens Hofman.

De presentator vindt het gek dat de koninklijke familie zo’n hoge rang krijgt terwijl er niet bijvoorbeeld diensttijd tegenover staat. Als voorbeeld noemt hij de Britse prins Harry die wel naar Afghanistan is uitgezonden. ,,Nu zit je te kijken naar mensen die voorgetrokken worden, niet teruggefloten worden en die extra salaris krijgen.” En dat terwijl mensen zich normaal ‘helemaal de ziekte werken’ om verder te komen, aldus Hofman.

Onno Eichelsheim

Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim vindt dat het mogelijk moet zijn om mensen bij Defensie op verschillende manieren op te leiden. Dat zei hij woensdagavond in talkshow Op1 . Eichelsheim denkt niet dat het waar is dat er uitzonderingen voor de Oranjes worden gemaakt. ,,Je moet op individuele basis daar een afweging over maken hoeveel cursussen je deze mensen geeft”, stelde hij in de talkshow op NPO 1.

In de aflevering van BOOS gaat het onder anderen over Lucas van Lippe-Biesterfeld, de neef van Pieter van Vollenhoven. Hij zou al na elf maanden zijn bevorderd tot officier terwijl zo’n opleiding normaal anderhalf tot vier jaar zou duren. ,,We hebben deze persoon ook op een andere manier opgeleid. Niet als de specifieke militaire opleiding die bij hem nodig is, maar wel gericht opgeleid voor de taken die we hem daarna hebben gegeven”, beaamt Eichelsheim.

Dat zou moeten kunnen, vindt hij. ,,Je kunt differentiëren in wat je iemand meegeeft. Ik denk dat je ook op die manier dat elke keer moet kunnen doen.”