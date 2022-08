Tim Hofman komt met nieuwe aflevering over John de Mol en misstanden The Voice

Met de documentaire Boos: This is the Voice deed Tim Hofman vorig jaar de mediawereld op zijn grondvesten schudden. Daarin werden namelijk stevige beschuldigingen geuit richting de makers van het programma The Voice of Holland. Verschillende coaches en medewerkers werden beschuldigd van seksueel overschrijdend gedrag. Meerdere vermeende slachtoffers deden geanonimiseerd hun verhaal.



De impact was groot. RTL trok het programma The Voice of Holland terug, coaches Ali B en Marco Borsato zijn nog altijd uit de spotlights verdwenen. Jeroen Rietbergen, de ex-zwager van John de Mol en muzikaal leider bij The Voice, werd ook beschuldigd. Hij gaf toe zich overschrijdend te hebben gedragen. Hij bood onmiddellijk zijn ontslag aan en vertrok naar de Verenigde Staten. Linda de Mol en hij gingen uit elkaar.



Ook zat er een interview met John de Mol in. Na dit interview waren er veel verwijten. De Mol werd beschuldigd al eerder van de misstanden te hebben geweten. Ook was er ophef dat hij ‘de vrouwen de schuld zou geven'. Hij had in het gesprek gezegd dat zij zich moeten melden bij diverse meldpunten. Later gaf hij aan dat dit een foute inschatting was geweest.



Waarover Hofman nu met De Mol in gesprek wil, is niet duidelijk. BNNVara wil niet inhoudelijk reageren, maar geeft wel aan dat de uitzending van aankomende donderdag om 16.00 uur in het teken zal staan van The Voice en John de Mol.