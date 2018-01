Tim Hofman kraakt Transavia: Kopiëren YouTube-serie is gaar, man

Madonna zorgt voor nog vier scholen in Malawi

4 januari Madonna blijft zich inzetten voor de hulp aan kinderen in Malawi, het geboorteland van vier van haar zes kinderen. Het popicoon kondigde via Instagram aan dat haar stichting Raising Malawi nog vier scholen gaat bouwen in het zuidoosten van het Afrikaanse land. De stichting heeft al tien schoolgebouwen neergezet in de regio.