Tim Hofman vervangt Frank en Eva bij middagshow 3FM

Dit doet hij niet alleen: elke week nodigt Tim een bekende gast uit om hem als sidekick te vergezellen.



In de 3FM-middagshow staat zijn liefde voor muziek centraal: Tims muzikale favorieten komen voorbij, maar ook nieuwe muziek die je echt gehoord moet hebben.

In de eerste uitzending, op 24 juli, is zangeres Merol Tims sidekick.