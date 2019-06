Tim oefent op vaderschap en Victoria huilt van geluk

Queen-gitarist ziet flink gekuiste versie Bohemian Rhapsody op vlucht met Oman Air

10:54 Queen-gitarist Brian May vindt dat vliegtuigmaatschappij Oman Air de film Bohemian Rhapsody te ingrijpend heeft gekuist voor uitzending op hun vluchten. ,,Een groot deel van de boodschap van de film is verloren gegaan en dat stemt me verdrietig.”