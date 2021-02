Tim Senders wil taboe op eenzaamheid onder jongeren doorbreken met nieuwe serie

Niemand AlleenDe gevolgen van de coronacrisis zijn niet alleen voel- en merkbaar bij bijvoorbeeld ondernemers en ouderen, ook de jongere generatie kampt steeds meer met eenzaamheid. Presentator Tim Senders komt daarom met een driedelige serie, waarin hij met een busje op pad gaat om verschillende mensen een hart onder de riem te steken. De reeks is vanaf vandaag te zien op deze site. ,,Eenzaam zijn is vaak gekoppeld aan oud zijn of sociale eenzaamheid. Maar zelfs mensen die vrienden hebben, kunnen zich emotioneel eenzaam voelen.”

Wie de afgelopen tijd het nieuws nauwlettend heeft gevolgd, zal hebben gelezen dat steeds meer mensen met psychische klachten en eenzaamheid kampen. Het komt echter niet alleen onder ouderen voor, ook jongeren voelen zich in tijden van de coronacrisis steeds eenzamer. Presentator Tim Senders wilde daar iets aan doen en besloot een driedelige serie te maken. Het is volgens hem namelijk een utopie dat alleen ouderen eenzaamheid kunnen ervaren.



,,Het aantal jonge mensen dat eenzaam is wordt echt flink onderschat. Je zal maar net beginnen met studeren en dat gaat dan niet door, zit je alleen in een onbekende stad, zonder vrienden. En dan ben je ook nog je baantje in de horeca kwijt. Dit is juist de periode waarin je jezelf, maar ook vriendschappen ontwikkelt”, legt Senders uit. Bovendien rust er volgens de presentator een taboe onder jongeren op het erkennen van die eenzame gevoelens. Dat taboe wil Senders doorbreken.



Met zijn busje gaat Senders daarom het land door om verschillende mensen een hart onder de riem te steken. Dat doet hij in samenwerking met het Oranjefonds. Zo gaat hij op bezoek bij zijn vriend en dj Thom Bold, die ‘gelukkig heel openhartig kan praten over wat deze periode met hem heeft gedaan’. Maar er zijn ook schrijnende gevallen; een dame die bijvoorbeeld bijna op straat kwam te staan door de gevolgen van de coronacrisis. Gelukkig had ze vriendinnen op wie ze terug kon vallen. ,,Het is hartverscheurend”, aldus Senders.



De driedelige serie biedt volgens de presentator niet alleen hoop, maar stelt ook de noodzaak van zijn initiatief aan de kaak. ,,Ik deed een oproepje op Instagram met de vraag of er mensen uit mijn leest eenzaam zijn. Ik schrok van de hoeveelheid reacties, daar maak ik me zorgen om”, aldus Senders, die hoopt kijkers met zijn serie bewust te maken dat eenzaamheid ook onder jonge mensen kan leven.

Senders zelf houdt de moed er nog wel even in. ,,Het gaat heus wel weer komen. We mogen heus weer mooie dingen doen. Ik hoop dat ik nu in ieder geval mensen inspireer er voor elkaar te zijn”, besluit hij.

Bekijk hieronder aflevering 2 van Niemand Alleen:

Bekijk hieronder aflevering 3 van Niemand Alleen: