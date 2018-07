'Timor Steffens heeft relatie met ex-miss Zoey Ivory van der Koelen'

De relatie van de twee is dit weekend bevestigd door Kim Kötter die werkzaam is bij de organisatie van Miss Nederland. Volgens haar is het stel al geruime tijd bij elkaar. Hoe lang precies, is onbekend. Evenmin waar Steffens en Dance Dance Dance-winnares Van der Koelen elkaar leerden kennen. Mogelijk gebeurde dat vorig jaar achter de schermen van het RTL4-programma „Ik wil in ieder geval zeggen dat ze heel gelukkig is'', aldus Kötter. Het stel heeft nog niet gereageerd op het openbaren van hun romance. Op hun sociale media-accounts zijn (nog) geen foto's te vinden waar ze samen opstaan.