Timur had het meest spectaculaire gesprek van het jaar op Radio 2

Ringo Starr treedt op samen met Paul McCartney

14 juli Paul McCartney kreeg zaterdagavond in Los Angeles bezoek van een oude bekende: niemand minder dan zijn voormalige Beatles-collega Ringo Starr drumde twee nummers mee. McCartney was net begonnen met het lied Birthday, toen hij stopte om zijn gast aan te kondigen. Toeval of niet: Ringo Starr was 7 juli jarig.