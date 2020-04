Timur Perlin is terug bij 3FM: ‘Ik werk liever zonder verwachtingen’

Chernobyl niet kunnen zien? Vanaf woensdag begint de hitreeks op Canvas

18:56 Je kon er halverwege 2019 niet omheen: ‘Chernobyl is een serie die je gezien moet hebben’, kopte deze site met een vijfsterrenbeoordeling. Een probleem: de serie was te zien op betaalkanaal HBO. Maar goed nieuws: vanaf woensdag is de hitreeks gratis te zien op het Belgische Canvas en díé zender kunnen we in Nederland ook ontvangen.