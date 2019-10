Tina de Bruin vervangt Chantal Janzen in Kees&Co

De opnames van het tweede seizoen gaan binnenkort van start. Chantal Janzen, die in de huid van Coosje kroop in het eerste seizoen, moest haar rol al na een seizoen opgeven. De blondine heeft het te druk met andere werkzaamheden voor RTL. Om het gat van Janzen op te vullen, is Tina de Bruin voor de serie gevraagd.



Simone Kleinsma (Kees), Tibor Lukács (zoon Rudie) en Plien van Bennekom (buurvrouw Brenda) zijn ook weer te zien in het tweede seizoen. De Bruin maakt de cast compleet: ,,Je begrijpt, ik heb hier ongelooflijk veel zin in, een sitcom met een geweldige groep mensen!", laat ze vandaag weten.



De Bruin was eerder te zien in onder andere de series Dr Tinus, Het Geheime Dagboek van Hendrik Groen, Familie Kruys en films zoals Taal Is Zeg Maar Echt Mijn Ding. Dit jaar is ze te zien in Whitestar en Huisvrouwen Bestaan Niet 2.