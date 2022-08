Tineke de Nooij (81) terug bij Veronica: ‘Ik ben blij dat ik iets kan doen wat ik kan’

Onverwach­te wending in B&B vol liefde zorgt voor tranendal bij Martijn

Hommeles in de bed and breakfast van Martijn (31) in Portugal. Tegen alle verwachtingen in heeft de jongste kandidaat van B&B vol liefde Simone, die de ideale match leek, naar huis gestuurd. De tranen vloeiden vanavond rijkelijk.

10 augustus