Tino Martin ontvangt gouden plaat en is overdonderd

Martin coverde het nummer -het origineel is van Glen Faria- in het programma Beste Zangers. Inmiddels staat de hit in de top 40 en heeft het de 6 miljoen streams bereikt. Dat verdient een gouden plaat! Martin zelf is vooral geschokt: ,,Ik weet eigenlijk niet wat me overkomt. Zeker omdat, zoals je wel op het filmpje hebt gezien, we echt veel doen. Grote concerten en ja... nu is het liedje bekend geworden en staat het ook in de top 40, mede dankzij Q-Music”, aldus de volkszanger in de uitzending van RTL Boulevard, vlak nadat hij de gouden plaat kreeg uitgereikt.