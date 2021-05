Titanic nog spectaculairder ten onder in nieuwe musical

Musicalster Mariska van Kolck denkt even na over de vraag. Wat zou zij hebben gedaan als ze een plekje in één van de weinige reddingsboten op de Titanic aangeboden had gekregen? ,,Poeh. Wanneer ik samen was geweest met mijn kinderen, zou ik waarschijnlijk als een tijger hebben gevochten voor drie plekken. Desnoods zou ik ze vanaf de reling in een boot hebben gegooid. Dan blijf ik zelf wel achter. Maar,” peinst ze. ,,Je weet nooit hoe je in een noodsituatie reageert. Ik ben wel eens op een inbreker afgerend, die buiten voor het raam stond in het donker. Er kwam een furie in me los, maar of dat verstandig was...”