Tjeerd Oosterhuis vertrekt bij Kinderen voor Kinderen: ‘De cirkel is rond’

Tjeerd Oosterhuis vertrekt na elf jaar als producent van Kinderen voor Kinderen. Wel met opgegeven hoofd: Oosterhuis stelt dat de cirkel voor hem rond is en dat het tijd is om ruimte te maken voor nieuwe gezichten. ,,Het is niet de bedoeling dat ik Mr. Kinderen voor Kinderen word.”

Van uitverkochte zalen, gouden en/of platina albums tot de titelsongs van de Kinderboekenweek; maar liefst elf jaar lang maakte Kinderen voor Kinderen een groot onderdeel uit in het leven van Tjeerd Oosterhuis. En niet alleen Oosterhuis, die getrouwd is met Edsilia Rombley, had er dagelijks mee te maken, ook hun dochters Imaani en Aisa-Lynn, die in die periode werden geboren, groeiden op met hits als Hallo wereld, Voor altijd jong, Raar maar waar en Gruwelijk eng. Stuk voor stuk werden ze door hun vader geproduceerd. ,,Ik weet niet wat er gebeurde, maar iedere keer weer lukte het gewoon”, blikt Oosterhuis in gesprek met deze krant terug op zijn tijd bij het kinderkoor.

Oosterhuis is trots dat Kinderen voor Kinderen niet alleen voor plezier staat. De nummers en shows hadden vaak ook een maatschappelijke functie. ,,Dat is wat het zo onderscheidend maakt. Liedjes over dierenleed, pesten, discriminatie en gezond eten. We stipten gewoon heel veel dingen aan die ook belangrijk zijn om aan kinderen mee te geven, buiten de verlichting om.”

Oosterhuis blijft overigens bescheiden. Hij weet heus wel dat het elf succesvolle jaren waren, maar dat komt óók door de leuke mensen waar hij fijn mee samenwerkte. ,,En natuurlijk de vrijheid die BNNVara mij heeft gegeven. Maar op een gegeven moment hoor je gewoon het stokje door te geven. Ik had hier nog jaren door mee kunnen gaan, hoor. En dan had ik m’n best blijven doen, maar het is ook tijdrovend. Ik heb nog zo veel andere projecten op de planning staan.”

Dat stokje overhevelen kwam dus precies op het juiste moment uit. ,,Ik kijk er met een positief gevoel op terug. Ik ben nu in de studio en als ik naar de muur kijk... die hangt helemaal vol. Er is nog plek voor één gouden plaat”, grinnikt de producent, die blij is dat Willem Laseroms zijn taak gaat overnemen. ,,Ik ken hem al vanaf m’n 14e. Hij heeft vaker liedjes geschreven, ook voor Kinderen voor Kinderen. En buiten dat is hij ook de juiste persoon hiervoor. Hij heeft die feeling. Ja, met Willem is het in safe hands.”

Het kinderkoor voor de volle honderd procent loslaten blijft nog wel een uitdaging, vertelt Oosterhuis. ,,Ik blijf beschikbaar voor advies en ze hebben gevraagd of ik nog een keer een liedje wil schrijven. Ik sluit niet uit dat ik dat ga doen. Maar het is niet de bedoeling dat ik Mr. Kinderen voor Kinderen word, wat dat betreft is het mooi geweest.”

