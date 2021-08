TMZ: werknemer bracht honden Britney Spears niet thuis

video/update Vader Britney Spears geeft strijd met dochter op en stapt op als toezicht­hou­der

13 augustus De vader van de Amerikaanse popzangeres Britney Spears (39) geeft de al jaren durende strijd met zijn dochter op. Hij heeft ingestemd met het neerleggen van zijn taken als haar toezichthouder. Al betwijfelt Jamie Spears of zijn dochter daarmee beter af is, meldt entertainmentwebsite TMZ op basis van juridische documenten.