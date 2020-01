Toch een derde seizoen voor Netflix-reeks You

Het tweede seizoen van You staat nog maar pas online, of er wordt dus al een vervolg aangekondigd. De derde reeks van de thrillerserie moet in 2021 verschijnen en zal uit 10 afleveringen bestaan, zo laat Netflix alvast weten. Penn keert terug in de huid van Joe en ook Victoria Pedretti, die Love Quinn speelt, heeft een rol in het nieuwe seizoen. Welke castleden nog meer terugkeren of worden toegevoegd, wordt later bekendgemaakt.