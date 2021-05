Toch een nieuw seizoen van Omroep Max-hit We zijn er bijna!

In het reisprogramma reist een groep oudere Nederlandse toeristen door een land met een camper of caravan. De presentatie ligt in handen van Martine van Os, die meereist en verslag doet van de groepsreis. In het nieuwe seizoen vindt de reis vanwege corona plaats in eigen land. ,,We zouden naar Noorwegen gaan, maar vanwege corona gaan we van Limburg tot aan Texel geloof ik. Of Vlieland, ik weet het even niet”, aldus Slagter.