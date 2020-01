'Toch geen eerste transgenderpersonage in nieuwe Marvel-film'

Feige bevestigde tijdens een vragenronde bij de New York Film Academy in december dat er een LHBT-personage in het Marvel-universum (MCU) wordt geïntroduceerd en dat dit ook nog eens ‘heel spoedig’ zou gebeuren. ,,In een film die we nu aan het maken zijn", aldus de Marvel-baas destijds. Dat klopt dus volgens bronnen aan Variety niet. Feige zou volgens hen alleen zijn ingegaan op de vraag of er een dergelijk personage komt. Hij had niet de intentie om te suggereren dat er ook ‘heel spoedig’ een LHBT-personage in het MCU komt.