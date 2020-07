Toch streep door groot Servisch dancefestival in augustus? ‘We moeten extra voorzichtig zijn’

Ondanks die adviezen gaf de Nederlandse ticketverkoper Ostfest aan een stormloop te verwachten op de tickets. Of het zover gaat komen, is nog zeer de vraag. De gezondheidssituatie in verschillende delen van Servië is afgelopen week verslechterd, waardoor een nieuwe lockdown een serieuze optie is. ‘Novi Sad, de thuisbasis van het Exit Festival, behoort niet tot de gemeenten die een noodsituatie hebben uitgeroepen’, valt te lezen op de Facebook-pagina van het festival. ‘Maar aangezien uw gezondheid onze topprioriteit is, moeten we extra voorzichtig zijn.’