Toen ik de koningin zag met een keurig knotje, moest ik eerlijk gezegd wel even slikken

Recensie Vierde deel Matrix: wow-fac­tor van toen is niet te reanimeren

Thomas Anderson (Keanu Reeves) wordt door Warner Bros., het bedrijf waarvoor hij werkt, gevraagd een vierde deel van The Matrix te ontwikkelen. Een computergame wel te verstaan. Kan hij iets even baanbrekends bedenken als ‘bullet-time’, het in deel 1 geïntroduceerde concept waarbij een beeld midden in een gevechtsscène bevriest, maar de camera in slowmotion blijft ronddraaien?

