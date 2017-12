Toeterix-bespeler Toby Rix (97) overleden

Entertainer Toby Rix (97) is overleden. De muzikant maakte in de jaren vijftig, zestig en zeventig furore met zijn optredens met zijn speciale, zelfgemaakte instrument: de toeterix, samengesteld uit onder meer claxons en bellen.

Hij bespeelde het ding als een razende, maar heel muzikaal. Rix was dan ook een graag geziene gast in tv-shows. Toby Rix (echte naam Tobias Lacunes) werd geboren in Amsterdam en stierf, zo is vandaag bekend geworden, afgelopen vrijdag in zijn woonplaats Beverwijk.

De in 1920 geboren Tobias Lacunes, die aanvankelijk slager wilde worden, vormde vlak voor de Tweede Wereldoorlog met zijn vriendin Marietje Jansen en Bob Geskus het trio The Young Rambling Cowboys. In de oorlog kregen ze door hun Amerikaanse cowboyrepertoire problemen met de Duitse bezetter en schakelden ze, zo is te lezen op Wikipedia, over op Zuid-Amerikaanse en Spaanse liedjes onder de naam Los Magelas, naar de eerste letters van Marietje, Geskus en Lacunes. De groep viel in 1943 uiteen waarna Lacunes ging optreden onder de naam Toby Rix.

Na de oorlog begon hij met zijn legendarische en wereldberoemd geworden toeteract. Hij was destijds in Nederland zó bekend dat een landelijke inzamelingsactie werd begonnen toen zijn instrument in 1964 verloren ging bij een brand in Den Haag. De leverde hem een grote hoeveelheid nieuwe toeters en claxons op waarmee Rix een vervangend exemplaar kon bouwen.

Toby Rix was de vader van de vorig jaar gestorven zanger Jerry Rix (1947-2016) en actrice Maroesja Lacunes (72), die bekend werd als Kika in de tv-serie Tita Tovenaar.