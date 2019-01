Toine van Peperstraten aan de slag bij NPO Radio 2

The Prodigy en Ronnie Flex op Lowlands

11:26 The Prodigy, Tame Impala, A$AP Rocky, Ronnie Flex en New Order behoren tot de artiesten die dit jaar op Lowlands staan. Dat maakte organisator Mojo vandaag bekend. Mojo kondigde de eerste 53 acts aan van het popevenement op het evenemententerrein Walibi Holland in Biddinghuizen.