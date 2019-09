Tom Egbers na hartinfarct terug bij Studio Sport

Henry Schut presenteerde in de periode dat Egbers afwezig was het eredivisievoetbal. Sjoerd van Ramshorst verving hem in de uitzendingen van NOS Studio Voetbal. Hij had al eerder een rubriek in het praatprogramma, maar was voor het eerst aan tafelheer. Zijn optreden werd door het publiek goed ontvangen en er werd zelfs gesproken over de nieuwe contouren van het voetbalpraatprogramma.