Tom Egbers verklapte afloop titelrace bewust: 'Juist omdat we de kijker serieus nemen'

‘Onsportief Tom’, las ik op Twitter… Egbers: ,,Wij hebben normaal gesproken de policy om bij reguliere uitzendingen van Studio Sport met samenvattingen nooit de uitslag te verklappen. Dat is namelijk deel van de lol. De reden om daar van af te wijken is hoogst uitzonderlijk: het is de dag van een kampioenschap. Op het moment dat een club, welke dat ook is, kampioen wordt , dan is de berichtgeving daarover voor ons moment van uitzenden al zo uitgebreid geweest. Niet alleen bij FOX, maar ook bij RTL en ook via de NOS zelf. Wij hebben vanaf vijf over half zeven, het moment dat PSV kampioen werd, live verslag gedaan vanuit het stadion.”

Sommigen schakelen blijkbaar om zeven uur pas in… ,,De kijker heeft tot aan vijf voor zeven alles kunnen meekrijgen van het kampioenschap van PSV, net als op Facebook, Twitter, via de radio en andere kanalen. Collega Rivkah (op het Veld, red.) sloot die uitzending af met de woorden: dan wilt u misschien ook de doelpunten wel zien die PSV de titel hebben gebracht? Dat kan over vijf minuten. Dan ga ik niet doen alsof wij onder een steen hebben gelegen. Of dat de kijker onder een steen heeft gelegen. Dat vonden wij een beetje raar. Het is juist omdat we de kijker serieus nemen. Dat we om die reden afweken.”

Heb je je verbaasd over de ophef?

,,Ik zag het op Twitter al voorbij komen. Ik vind het echt vervelend voor de mensen die het niet wilden weten, maar je moet ook niet doen alsof wij en de rest van Nederland gekke Henkie zijn. Kijk, als ik het andersom had gedaan, was er óók commotie geweest. Als je iets doet en je maakt een keuze dan zijn er altijd mensen die het daarmee eens en oneens zijn. Je kunt het niet zo snel goed doen. Maar wees ervan overtuigd dat we er goed over gedacht hebben. En laat ik dit zeggen: ook die andere kijker nemen we serieus. En die kan gerust zijn: in alle volgende reguliere uitzendingen met samenvattingen zullen we nooit de uitslag verklappen.”