Tom Hanks en Rita Wilson vieren 30-jarig huwelijk met groot feest

Man (35) hackte accounts Sophie Hilbrand en viel haar contacten lastig

30 april Programmamaker Sophie Hilbrand is een van de mensen van wie het facebook- en e-mailaccount is gehackt door een 35-jarige man die woensdag voor de rechter staat. Matthieu M. uit Houten stuurde onder haar naam berichten rond. ,,En hij verzamelde telefoonnummers van mensen die hij vervolgens ging bellen, kijken of ze opnemen of zo,'' aldus Hilbrand.