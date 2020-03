Tom Hanks en vrouw Rita hebben coronavirus

,,Hallo allemaal, Rita en ik zijn in Australië. We waren een beetje moe en verkouden en kregen rillingen en een beetje koorts. Om dit goed aan te pakken, zoals we dat nu moeten in de wereld, hebben we ons laten testen op corona en zijn positief bevonden", schrijft de 63-jarige acteur.

,,Wat nu? De medische autoriteiten hebben protocollen. Wij Hanksen zullen verder getest worden, geobserveerd en geïsoleerd zolang dat nodig is. We kunnen niet veel anders doen dan het per dag bekijken. We houden jullie op de hoogte.”

Hanks is in Australië voor de opnames van de Elvis Presley-biopic waarin hij de rol van Nederlander Colonel Parker op zich neemt. Studio Warner stuurde woensdag een persbericht uit dat het had ontdekt dat ‘iemand’ die betrokken was bij het filmproject het coronavirus had. Niet veel later maakte Hanks bekend dat het om hem ging.