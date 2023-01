Tom Odell, Tove Lo en GAYLE naar Pinkpop

Enkele weken nadat Rusland vorig jaar Oekraïne binnenviel, verscheen Tom Odell op het centraal station van Boekarest in Roemenië voor een optreden. De Brit speelde daar zijn nummer ‘Another Love’ voor Oekraïense vluchtelingen, waarna het lied door veel Oekraïners werd gedeeld op social media en een symbool werd van de hoop.

Eerder kondigde Pinkpop al de komst van headliners P!nk, Robbie Williams en Red Hot Chili Peppers aan. Ook andere grote namen als Queens of the Stone Age, Machine Gun Kelly, The War On Drugs, The Script, OneRepublic, The Black Keys en Niall Horan werden bevestigd. De kaartverkoop van de 52e editie van Pinkpop is al begonnen. Het evenement vindt dit jaar plaats van 16 tot en met 18 juni.