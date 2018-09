Tommie Christiaan en verloofde zetten een punt achter hun relatie

Het waren volgens de 32-jarige acteur mooie, intense en liefdevolle jaren en hij zou ze voor geen goud willen missen. De twee bekroonden hun liefde zelfs met een kleintje, namelijk dochter Lily. Toch zijn Tommy en Michelle tot de conclusie gekomen dat het beter is om een punt achter hun relatie te zetten. ,,We zijn er erg verdrietig van en de afgelopen weken waren heftig en emotioneel, maar we weten allebei dat dit voor ons en voor Lily de juiste beslissing is'', schrijft hij op Instagram. ,,Juist omdat we nog heel erg veel van elkaar houden. Het enige wat nu telt is die kleine meid van ons, en rust. Rust om weer tot onszelf te komen en ons eigen plekje weer te vinden.''



De twee realiseren zich dat het beter is om uit elkaar te gaan, maar dat neemt niet weg dat hun harten niet gebroken zijn. ,,Die zullen weer helen'', aldus Christiaan, die Michelle voor alle jaren nog eens bedankt. ,,Mies, ik ben heel erg dankbaar voor alles wat je me gegeven hebt en ik zou het voor geen goud terug willen draaien. Ik hou van je.''