Tommie Christiaan en vriendin Jamie verwachten eerste kindje

Sylvie Meis geeft jawoord in romantisch Toscane: bekijk de foto's hier

12:30 Villa Cora, een vijfsterrenhotel in het Italiaanse Florence, was gisteren het decor van de bruiloft van Sylvie Meis. De 42-jarige La Meis gaf daar het jawoord aan kunstenaar Niclas Castello (41). Sylvie schitterde in een japon van de Israëlische ontwerpster Galia Lahav, zo zie je op deze door de presentatrice vrijgegeven foto’s.