Tommie Christiaan 'misschien wel beste Jezus ooit' in The Passion

Het is alweer de achtste editie van The Passion van de Evangelische Omroep. Vanavond was het de eer aan de 32-jarige zanger en acteur Tommie Cristiaan om in de huid van Jezus te kruipen. Al bij het eerste nummer werd op sociale media duidelijk dat de musicalacteur met open armen werd ontvangen. 'Ik kende @TommieChris niet goed, maar ik vind hem echt meesterlijk', en 'Een geweldige Jezus en wat heeft die man een super stem', klinkt het in de reacties. Het publiek en de kijkers thuis staan versteld van de zangkunsten van Christiaan, die in Beste Zangers ook al furore maakte met zijn muzikale covers. Niet alleen vinden ze hem 'perfect voor deze rol', hij wordt door meerdere kijkers bestempeld als 'misschien wel de beste Jezus ooit.'

Rap

Ook was het dit jaar de eerste keer dat er hiphop-muziek ten gehore werd gebracht in de musical die live wordt uitgezonden. Rapper Brainpower vertolkte de rol van Petrus en wist daarmee het publiek volledig in te pakken.



'The Passion is dit jaar zo actueel, zo 2018' en 'Ik vind het rappen leuk, helemaal van deze tijd', reageren de kijkers vanaf de bank.



Omdat The Passion dit jaar in De Bijlmer in Amsterdam plaatsvindt, heeft de organisatie ervoor gekozen om in te spelen op de multiculturele samenleving. Zo werd in plaats van brood een rotiplaat gebroken en uitgedeeld door Jezus.