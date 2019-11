Tommy Wieringa deelt sneer uit: Gorgels van Jochem Myjer zijn ondergrens jeugdliteratuur

Gerard Cox op het podium: Mensen aan het lachen maken, is het moeilijk­ste wat er is

11:48 Vier maanden voor zijn 80ste verjaardag staat Gerard Cox veertig keer op het podium met COX: de grote grijze belofte. Donderdagavond 7 november is de aftrap in Vlaardingen. De artiest over politieke (in)correctheid, het oprukkende Engels en de blijdschap over dat ‘de mensen je nog steeds willen zien’.